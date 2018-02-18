ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C

Ürünü depoda kalan üretici teşvik bekliyor

Nevşehir'deki patates üreticileri, Kapadokya'daki kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında muhafaza ettikleri tonlarca patatesi satabilmek için ihracat teşviki çıkmasını istiyor.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.