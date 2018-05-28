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Üzüm yaprağı üreticinin yüzünü güldürüyor

Hatay'daki üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97'sinin gerçekleştirildiği Hassa'da, bağlardan toplanıp salamura yapılarak satılan yapraklar üreticiye önemli gelir sağlıyor.
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