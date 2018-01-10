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Van Gölü için 100 milyon liralık arıtma tesisi

Van Gölü'nde yaşanan kirliliğin önüne geçebilmek için hazırlanan arıtma tesisi projesinin iki yıl içinde tamamlanarak faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.
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