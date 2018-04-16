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Veterinerler buzağılar için seferber oldu

Ordulu veteriner hekimler, buzağı ölümlerinin önüne geçmek amacıyla köy köy gezerek hem buzağıları ücretsiz muayene ediyor hem de üreticileri bilgilendiriyor.
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