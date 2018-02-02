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Yağışlar GAP çiftçisine nefes aldırdı

Türkiye'de ekilebilen tarım alanı bakımında önemli bir yere sahip Şanlıurfa'da kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler, ocak ayında etkili olan yağışlarla sevindi.
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