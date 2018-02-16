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Yardım etmek için başladı, ihracatçı oldu

Tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncularına iş sağlamak amacıyla bisiklet üretim atölyesi kuran makine yüksek mühendisi Recep Bilal Şengün, elektriklilerini de imal ettiği 15 farklı bisiklet modelinin 6 ülkeye satışını gerçekleştiriyor.
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