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Yaş meyve sebze ihracatına Rusya dopingi

Rusya ile sorunların çözülmesi, Avrupa pazarlarında Türk ürünlerine karşı duyulan güvenle ülke geneli yaş meyve sebze ihracatının yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 160 milyon dolar artmasını sağladı.
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