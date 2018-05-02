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Yasak kalkınca besiciler yaylaların yolunu tuttu

Van'da besiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakkari ziyaretinde, güvenlik nedeniyle çıkılmasına izin verilmeyen yayla ve meraların halkın hizmetine açılacağını müjdelemesinin ardından hazırlıklarını tamamladı.
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