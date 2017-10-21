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Yat yarışlarıyla turizme milyonluk katkı

The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivali ve Yat Yarışları'nın, turizme önemli katkısının olduğu bildirildi.
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