ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C

"Yatırımcı, iyileştirme kanunuyla rahat nefes alacak"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin yeni kanunun, işlemlerin daha rahat yürütülmesine imkan sağlayacağını ve bu sayede yatırımcıların biraz daha rahat nefes alacağını belirtti.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.