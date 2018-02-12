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TKDK'den yatırımcıya 5 milyar lira hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Hakan Kalender, 2020 yılına kadar 5 milyar liralık hibe kullandıracaklarını bildirdi.
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