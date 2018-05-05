e-DÜNYA
19 °C

'Yatırımları üretken alanlara yönlendirmeliyiz'

Verimliliği artırmak için altyapıya büyük yatırımlar yaptığını anlatan Şimşek, “Yatırımların daha üretken alanlara yönlendirmemiz lazım. Makine teçhizat, Ar-Ge, yazılıma yönlendirmemiz lazım.” dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.