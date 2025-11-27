Yayla çileğinde dikim mesaisi başladı (video)

Denizli'nin Buldan ilçesinde bin 980 dekar alanda, bir dekarda 1 ton çilek üretimi gerçekleştirildiği yüksek kesimlerdeki çilekler için üreticiler tarlalarda hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yüksek kesimlerinde yetişen organik çileklerin dikim çalışmaları başladı. Yayla Mahallesi, Kovanoluk, Süleymanlı, Kaşıkçı, Alandız, Kurudere Mahalleleriyle birlikte 10 mahallede yetiştirilen ve lezzeti, kokusuyla ünlü çilekler için üreticiler tarlalarda hummalı bir çalışma yürütüyor.

"Çilek yetiştirmeciliği için tüm işlemleri yapıyoruz"

Buldan Yayla Mahallesi'nde çilek yetiştiriciliği yapan Gülgün Karakaya, tarlalarda çilek yetiştirmek için toprak işleme çalışmaları yaptıklarını belirterek; "Çilek dikimine şu günlerde başladık. Toprağımızı çilek üretimine uygun hale getirdik. Hazırladığımız toprağın üzerine naylon örtüyoruz. Naylon örtülere açtığımız deliklere yetiştirdiğimiz çilek fidelerimizi dikiyoruz. Kasım ayında çektiğimiz naylonlar beş yıl dayanıklıdır. Damlama sulama yapmaktayız. Ziraat çileği ve yediveren cinsi dikiyoruz. Mart ayında çilekler çiçek açar, Haziran ayında çilekler döküme başlar. Bizde üreticiler olarak içindeki yaban otlarını temizleriz. Yetiştirmek için tüm işlemleri yapıyoruz. Allah bol bereketli ürün versin inşallah" dedi.