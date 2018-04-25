e-DÜNYA
23 °C

Real Group’tan Yedikule’ye 550 milyon TL’lik konut projesi

Grup olarak son 2 yıldır üzerinde çalıştıkları Real Konaklar Yedikule Projesi için ön talepleri almaya başladıklarını ifade eden Dokumacı, 550 milyon lira değerle hayata geçirilen projedeki 120 dairenin 18 ay içinde sahiplerine teslim edileceğini söyledi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.