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Yeni nesil hibrit soğan üretildi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde (BİYOM) yaklaşık 6 yıl devam eden çalışmanın ardından tamamen yerli hibrit soğan çeşidi yetiştirildi.
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