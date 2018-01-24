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"Yeni torba yakında Meclis'e gelecek"

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2018'de yatırımları, istihdamı teşvik amacıyla bir torba yasa çalışmasını yakın zamanda Meclise sevk etmeyi düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.
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