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"Yeni yönetmelik galerici esnafına çekidüzen veriyor"

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el araç ticaretinde yapılan düzenlemeye ilişkin, "Yeni yönetmelik galerici esnafına çekidüzen veriyor, sorumluluklarını artırıyor. Mesleki Yeterlilik Kurumundan yetki belgesi şartı getirdi." dedi
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