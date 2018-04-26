e-DÜNYA
25 °C

'Yerli ilaç sanayinin de babayiğitleri çıkacaklar'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, ”Nasıl ki yerli otomobil için babayiğitler ortaya çıktıysa yerli ilaç sanayinin de babayiğitleri bu büyük hamle için ortaya çıkacaklar ve gereğini yapacaklardır” dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.