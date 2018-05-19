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Yerli patates tohumu ıslah çalışmaları

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme çalışmaları neticesinde elde edilen yaklaşık 10 bin yerli patates tohumu toprakla buluşturuldu.
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