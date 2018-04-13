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Anadolu Grup'ndan 'yerli' traktör

İtalyan ortaklı Anadolu Landini, Kocaeli Şekerpınar tesislerinde yerli traktör üretimine başladı. Özilhan, “Traktör üretiminde yerlilik oranını, 2019'da yüzde 85'e, 2020'de ise yüzde 100'e çıkarmak gibi önemli ve iddialı hedeflerimiz var. dedi
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