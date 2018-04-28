e-DÜNYA
23 °C

Yerli üç patates tohumunun daha satışı yapıldı

Niğde'de 2005'ten bu yana yürütülen ıslah çalışmalarının ardından tescillenen tohumluk 8 yerli patates çeşidinden 3'ünün ihaleyle satışı gerçekleştirildi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.