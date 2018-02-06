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Yunanistan'dan Türkiye'ye enerji yatırımı sinyali

Yunanistan Kamu Enerji Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Panagiotakis, "Rüzgar enerjisi, bazı hidroelektrik santraller ve Kapadokya'da jeotermal yatırımlar olmak üzere Türkiye'de elektrik üretiminde iş birliği imkanlarını değerlendiriyoruz." dedi.
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