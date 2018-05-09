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'Yurt dışından getirilen varlığa yüzde 3 vergi'

Maliye Bakanı Ağbal, Varlık Barışı'na ilişkin: "11. ayın sonuna kadar yurt dışından getirilen varlığın sadece yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edeceğiz." dedi.
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