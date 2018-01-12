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Yüzde 40 yakıt tasarrufu mümkün

İleri sürücülük teknikleri uzmanı Ethem Genim, "Gerekli önlemlerin alınmasıyla agresif sürüşlerde yüzde 40'a, çevreye, sağlığa ve trafik güvenliğine özen gösterilerek yapılan sürüşlerde ise minimum yüzde 20'ye kadar yakıt ekonomisi sağlanabilir" dedi.
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