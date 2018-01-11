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"Kardeşim sen zam yapmak istiyorsun, dışarıdan gelen eti bahane ediyorsun"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlıkça Antalya'da 3 gündür sürdürülen "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı"nın kapanış oturumunda konuştu.
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