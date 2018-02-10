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Zeybekci, Toyota fabrikasını ziyaret etti

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Fabrikası'nı ziyaret etti. Arifiye ilçesindeki fabrikaya gelen Zeybekci, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Hiroshi Kato'dan bilgi aldı.
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