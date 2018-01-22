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Zeytin ağacından toplandı, yağının kalitesi arttı

Türkiye'de, yaklaşık 13 milyon zeytin ağacıyla zeytinyağı üretim merkezlerinin başında gelen Edremit Körfezi'nde, hastalık ve zararlı kaynaklı dökülmenin sınırlı olması ve ürünün ağacından toplanması sayesinde bu sezon zeytinyağının kalitesi yükseldi.
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