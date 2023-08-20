Bitcoin’de boğa sezonu ne zaman başlıyor? Bitci Ceo’su 2024 sonunu işaret etti
Dünya Gazetesi YouTube kanalında yayınlanan Kripto Dünya’sı programına katılan Bitci Ceo’su Ahmet Onur Yeygün, yakın zamanda boğa sezonu beklemediğini ve yükselişin 2024 sonunu bulabileceğini söyledi.
Haber Merkezi
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Kirpto para yatırımcıları ayı sezonunun bitmesini dört gözle bekliyor.
Dünya Gazetesi’nin YouTube kanalında Kripto Dünya’sı programının ilk konuğu Bitci Ceo’su Ahmet Onur Yeygün oldu.
Dünya Gazetesi Finans Müdürü Birol Bozkurt’un sorularını yanıtlayan Yeygün, Bitcoin’de boğa bekleyenlerin bir süre daha bekleyeceklerini söyledi.
2024 sonunda kripto paralarda bir hareketlilik beklediğini söyleyen Ahmet Onur Yeygün, kripto yatırımcılarına da özel açıklamalarda bulundu.