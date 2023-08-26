Bitcoin’de yeni dip olacak mı; yükseliş ne zaman başlayacak?

Bitcoin’de geçtiğimiz günlerde yaşanan sert düşüşün sebebini ve yeni dip beklenip beklenmediği sorusuna yanıt veren Baran Yıldırım, “Bu hafta yaşanan düşüşte Çin ekonomisinde alatm üreten verilerin piyasalarda konuşulmaya başlanması ve Çin’in ABD tahvillerini satmaya başladığı haberleri bu satışta etkili oldu” dedi.

Bitcoin’i etkileyen çok fazla faktör olduğunu söyleyen Yıldırım, Fed’in faiz döngüsünün sonuna geldiğini ve şu anda yükseliş trendinin başında olduğumuzu dile getirdi.

Yıldırım, "Mamoru Türkiye 2023’ün ilk çeyreğini nasıl geçirdi?", "Kripto Para yatırımcıları pazarda bir yükseliş için daha ne kadar bekleyecek?", "Uzakdoğu kökenli kripto para borsalarının Türkiye’ye olan ilgisinin sebebi ne?" sorularını da yanıtladı.