ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C

TSK, İdlib'de gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladı

Genelkurmay Başkanlığınca, Astana Süreci kapsamında, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, dünden itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladığı bildirildi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.