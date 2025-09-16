Google Haberler

12 yaşındaki çocuk okul çıkışı akranları tarafından darp edildi: Görüntüler izleyene pes dedirtti

İzmir Karşıyaka’da 8. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki B.T., okul çıkışında yaklaşık 10 kişilik bir grup tarafından sokak ortasında darp edildi; olay anı görüntülere yansıdı. Anne Fatma Sivrikaya, darp raporu alıp suç duyurusunda bulunduğunu ve okulda disiplin soruşturmasının sürdüğünü belirtti. Ailenin tepkisi ve eldeki video delili, olayın hem adli hem idari süreçlerle takip edileceğini gösteriyor.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Emine Lahur Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi B.T., okul çıkışında akran zorbalığına maruz kaldı.

Olayda, yaklaşık 10 kişilik bir grup tarafından sokak ortasında darp edilen 12 yaşındaki çocuğun saldırı anı, bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, kalabalık bir kız çocuğu grubunun B.T.’yi ortaya alıp dövdüğü görülüyor.

Olayın ayrıntıları

B.T., yaşadığı saldırıyı anlatarak, “Okul çıkışı bir tane kız geldi adı E. ve elini omzuma attı. Biraz ilerledikten sonra arkasındaki kuzenlerini gösterdi. Bir süre sonra etrafımı sardılar. Biraz konuştuktan sonra da saldırdılar. Hem okula yeni geldiğim için hem de sınıftan bir arkadaşı kıskandılar benden o yüzden oldu. Boynum ağrıyor, artık korkuyorum sokağa çıkarken” dedi.

12 yaşındaki çocuk okul çıkışı akranları tarafından darp edildi: Görüntüler izleyene pes dedirtti - Resim : 1

“Kimsenin çocuğu sahipsiz değil”

Olayı öğrendikten sonra büyük şok yaşadığını ifade eden anne Fatma Sivrikaya, darp raporu alıp suç duyurusunda bulunduklarını ve disiplin soruşturmasının başlatıldığını bildirdi.

Fatma Sivrikaya, "Kimsenin çocuğu sahipsiz değil" vurgusunu yaparak, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Video varmış, hemen bana atman lazım, delil olarak kullanacağız."

Videoyu gördüğünde yaşadığı şoku ve tepkisini aktaran anne, saldırganlar hakkında şikâyetçi olduğunu belirtti ve olaya müdahale eden vatandaşlara teşekkür etti.

