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"Partilere sesleniyorum, her türlü özveriye hazırız"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Geniş bir ittifakı sağlamalıyız. Herkes bir şekliyle parlamentoda yerini almalıdır." Partilere de seslenen CHP lideri, "Her türlü özveride bulunmaya hazırız" mesajı verdi.
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