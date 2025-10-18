Google Haberler

229 KM hız, fren izi dahi yok! Mevlüt öğretmeni hayattan koparan feci kaza kamerada

Konya’da kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü, arkadan 229 kilometre hızla gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü İsmail A., “Aracımın bu hıza nasıl çıktığını hatırlamıyorum” dedi. Kazanın, güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdığı öğrenildi.

Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, kırmızı ışıkta bekleyen öğretmenin aracına 229 kilometre hızla gelen otomobil çarptı. Kazada 40 yaşındaki kimya öğretmeni Mevlüt Külcü hayatını kaybetti.

Olay, 3 Ekim Cuma günü saat 13.00 sıralarında Konya-Antalya çevre yolunda yaşandı.

Cuma namazına gitmek için yola çıkan Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi öğretmeni Mevlüt Külcü’nün kullandığı 42 BT 341 plakalı Hyundai marka otomobil, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan hızla gelen İsmail A. yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı Audi marka araç tarafından ezici bir hızla çarpıldı.

229 KM hız, fren izi dahi yok! Mevlüt öğretmeni hayattan koparan feci kaza kamerada - Resim : 1

Çarpmanın şiddetiyle Mevlüt Külcü’nün aracı önce direğe, ardından ağaca çarparak hurdaya döndü.

Kaza anı kamerada: Fren izine bile rastlanmadı

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, çarpışma anını saniye saniyesine kaydetti.
Görüntülerde, Mevlüt Külcü’nün aracının kırmızı ışıkta durduğu, birkaç saniye sonra ise arkadan son sürat gelen Audi’nin araca çarparak metrelerce sürüklediği anlar yer aldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin yaptığı incelemelerde, araçta fren izine rastlanmadı.

229 KM hız, fren izi dahi yok! Mevlüt öğretmeni hayattan koparan feci kaza kamerada - Resim : 2

Kamera kayıtları üzerinden yapılan ölçümlerde, aracın 207 metreyi 3,5 saniyede kat ettiği ve bu hızın 229 kilometre/saat olduğu tespit edildi.

“Aracımın 229 kilometre hıza nasıl çıktığını bilmiyorum”

Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü İsmail A., emniyetteki ifadesinde kazayı hatırlamadığını iddia etti:

“Her zaman hız sınırlarına riayet ettim. O gün de normal seyir halindeydim. Sonrasını hatırlamıyorum. Aracımın 229 kilometre hıza nasıl çıktığını da bilmiyorum. Bilmediğim bir sebepten kendimi kaybetmiş olabilirim. Ayağımı frene bile atmamışım. Böyle bir olaya bilinçli olarak sebebiyet vermem mümkün değildir. Keşke ben vefat etseydim.”

229 KM hız, fren izi dahi yok! Mevlüt öğretmeni hayattan koparan feci kaza kamerada - Resim : 3

Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Hurda buzdolaplarından kayık yapan adam görenleri şaşırttı
Hurda buzdolaplarından kayık yapan adam görenleri şaşırttı
CHP İzmir İl Kongresi'nde tek aday Çağatay Güç kürsüde bayıldı: O anlar saniye saniye kaydedildi
CHP İzmir İl Kongresi'nde tek aday Çağatay Güç kürsüde bayıldı
Manavgat’ta kaza kamerada: Motosikletli kadın ani manevra sonrası devrildi
Manavgat’ta kaza kamerada: Motosikletli kadın ani manevra sonrası devrildi
Esnaf esnaf dolaştı: Yarım saatte bin 32 lira topladı
Esnaf esnaf dolaştı: Yarım saatte bin 32 lira topladı
Yaşlı teyze alışveriş yapmayacağı için dükkana girmeye çekindi: Çankırı'da yürek ısıtan diyalog
Yaşlı teyze alışveriş yapmayacağı için dükkana girmeye çekindi
Bursa'da korkutan tablo: İki barajda su bitti!
Bursa'da korkutan tablo: İki barajda su bitti!
İsrail savaşa doymuyor! Bu sefer de Lübnan'ı bombaladı
İsrail savaşa doymuyor! Bu sefer de Lübnan'ı bombaladı
Okul müdürü 3 çocuğunun gözleri önünde kurşunlandı: Saldırgan o anları kayda aldırdı
Okul müdürü 3 çocuğunun gözleri önünde kurşunlandı: Saldırgan o anları kayda aldırdı
Küçük çocuğu markette tekme tokat darp etti! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti
Pes dedirten görüntü: Küçük çocuğu markette tekme tokat darp etti!
Kaşla göz arasında 50 gram altın çaldı! O anlar anbean kameralara yansıdı
Kaşla göz arasında 50 gram altın çaldı! O anlar anbean kameralara yansıdı
Sınırda operasyon... TIR'dan 85 tane 'Cancan' çıktı
Sınırda operasyon... TIR'dan 85 tane 'Cancan' çıktı
Otobüste dehşet! Yeğeninin eşini 15 kez bıçakladı: Olay araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı
Otobüste dehşet! Yeğeninin eşini 15 kez bıçakladı: Olay araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı