229 KM hız, fren izi dahi yok! Mevlüt öğretmeni hayattan koparan feci kaza kamerada

Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, kırmızı ışıkta bekleyen öğretmenin aracına 229 kilometre hızla gelen otomobil çarptı. Kazada 40 yaşındaki kimya öğretmeni Mevlüt Külcü hayatını kaybetti.

Olay, 3 Ekim Cuma günü saat 13.00 sıralarında Konya-Antalya çevre yolunda yaşandı.

Cuma namazına gitmek için yola çıkan Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi öğretmeni Mevlüt Külcü’nün kullandığı 42 BT 341 plakalı Hyundai marka otomobil, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan hızla gelen İsmail A. yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı Audi marka araç tarafından ezici bir hızla çarpıldı.

Çarpmanın şiddetiyle Mevlüt Külcü’nün aracı önce direğe, ardından ağaca çarparak hurdaya döndü.

Kaza anı kamerada: Fren izine bile rastlanmadı

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, çarpışma anını saniye saniyesine kaydetti.

Görüntülerde, Mevlüt Külcü’nün aracının kırmızı ışıkta durduğu, birkaç saniye sonra ise arkadan son sürat gelen Audi’nin araca çarparak metrelerce sürüklediği anlar yer aldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin yaptığı incelemelerde, araçta fren izine rastlanmadı.

Kamera kayıtları üzerinden yapılan ölçümlerde, aracın 207 metreyi 3,5 saniyede kat ettiği ve bu hızın 229 kilometre/saat olduğu tespit edildi.

“Aracımın 229 kilometre hıza nasıl çıktığını bilmiyorum”

Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü İsmail A., emniyetteki ifadesinde kazayı hatırlamadığını iddia etti:

“Her zaman hız sınırlarına riayet ettim. O gün de normal seyir halindeydim. Sonrasını hatırlamıyorum. Aracımın 229 kilometre hıza nasıl çıktığını da bilmiyorum. Bilmediğim bir sebepten kendimi kaybetmiş olabilirim. Ayağımı frene bile atmamışım. Böyle bir olaya bilinçli olarak sebebiyet vermem mümkün değildir. Keşke ben vefat etseydim.”

Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.