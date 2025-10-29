Google Haberler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda F-16'lardan nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetleri'nin en önemli vurucu gücü F-16 savaş uçakları, Çorum ve Amasya'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerinde gösteri uçuşu yaptı. Nefes kesen gösteri alkışlandı.

Merzifon 5. Ana Jet Hava Üssü'nden kalkan 3 savaş uçağı önce Çorum ardından Amasya il merkezinde yakın uçuş gerçekleştirdi. Gösteriyi izleyenler nefes kesen o anları coşkuyla takip etti. Pilotlar, halkın bayramını kutladı.

Savaşan şahinleri gururla izlediklerini anlatan vatandaşlardan Dilek Kurt, "Uçaklar çok alçaktan geçtiler. Pilotlarımız mükemmeldi. Onlarla gurur duyduk" dedi.

Pilotları kutlayan Amasya Valisi Önder Bakan da, "İnşallah yakın bir zamanda gök vatanda Kaan savaş uçağımızı uçarak göreceğiz. Bu aksiyonların her birisini kendi yerli ve milli savaş uçaklarımız yapacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Yapay zekâdan Cumhuriyet’e dijital marş
Yapay zekâdan Cumhuriyet’e dijital marş
Şantiyede yangın: Kahraman operatör yanan konteyneri uçurumdan yuvarladı, faciayı önledi
Şantiyede yangın: Kahraman operatör yanan konteyneri uçurumdan yuvarladı, faciayı önledi
Balıkesir'de hortum ağaçları kökünden söktü
Balıkesir'de hortum ağaçları kökünden söktü
Melissa Kasırgası “Kategori 5”e yükseldi: Saatte 282 kilometre hızla ilerliyor
Karayipler alarmda: Melissa Kasırgası rekor hıza ulaştı
Balıkesir Sındırgı’da 6,1’lik deprem! Yayıncı canlı yayında depreme yakalandı
Balıkesir Sındırgı’da 6,1’lik deprem! Yayıncı canlı yayında depreme yakalandı
Korku dolu anlar: Şimşeğin ardından deprem meydana geldi
Korku dolu anlar: Şimşeğin ardından deprem böyle meydana geldi
Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri! 1 kişi yaralandı
Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri! 1 kişi yaralandı
Nesli tükenmekte olan su samuru Küçükçekmece’de görüldü
Nesli tükenmekte olan su samuru Küçükçekmece’de görüldü
Piknik yaparken boğuluyorlardı: 4 kişilik aile son anda kurtarıldı
Piknik yaparken boğuluyorlardı: 4 kişilik aile son anda kurtarıldı
İzmit'te çay ocağında silahlı saldırı! O anlar kamerada
İzmit'te çay ocağında silahlı saldırı! O anlar kamerada
James Bond filmlerini aratmayan kaza! Kaldırımdan sekip havalandı, anıta çarpıp alev topuna döndü
James Bond filmlerini aratmayan kaza! Kaldırımdan sekip havalandı, anıta çarpıp alev topuna döndü
Foça’da sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun son anları kamerada
Foça’da sel sularına kapılan Bülent Kaptanoğlu’nun son anları kamerada