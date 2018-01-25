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Harekatta 300'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Ortak Ödeme Platformu İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Terör örgütünün 300'den fazla elemanı etkisiz hale getirilmiştir." dedi.
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