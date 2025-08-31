5 katlı binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan ve mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımı Hatay'da sürüyor. Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı bina, iş makinesi operatörünün müdahalesiyle saniyelerle binanın altında kalmaktan kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, iş makinesinin boomunun yıkılan binanın altından son anda çekildiği ve operatörün soğukkanlı hareketiyle olası bir kazanın önüne geçildiği görülüyor.

“Boomu son anda çekerek makineyi kurtardı”

Yıkım anına tanıklık eden Azad Gökalp, yaşananları şöyle anlattı:

"5 katlı binayı eksvalatör yardımıyla güvenli bir şekilde yıkımı gerçekleşti. Yıkımı yapan operatör, iş makinesinin boomunu son anda kurtarmayı başardı. Güzel bir yıkım yapıldı. O makine binanın altından kalmaktan zor kurtuldu. Operatörde sorun olmadı. Binanın tamamı düşerken operatör boomu sağ tarafa çekerek iş makinesini kurtardı."

Yetkililer, yıkım sırasında herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.