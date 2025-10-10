7,4 büyüklüğündeki deprem anları kameralara böyle yansıdı!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nden (USGS) yapılan açıklamaya göre, deprem Mindanao Adası’nın doğu kıyısı açıklarında, yerin 58,1 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 7,4 olarak ölçüldü.

Sarsıntı, çevre illerde ve komşu adalarda da geniş bir alanda hissedildi. Deprem anına ilişkin görüntüler cep telefonlarıyla kaydedildi.

Tsunami uyarısı verildi

Depremin ardından, Filipinler doğu ve güney kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı. Yetkililer, vatandaşlardan kıyı bölgelerini terk etmelerini ve yüksek kesimlere yönelmelerini istedi.

İlk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi. Ancak USGS ve Filipinler Sismoloji Kurumu (PHIVOLCS), artçı sarsıntı riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.

Geçmişte yaşanan yıkıcı depremler

Filipinler, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor.

Ülkede 30 Eylül’de Palompon bölgesinin batı açıklarında meydana gelen depremde 72 kişi hayatını kaybetmiş, 47 binden fazla kişi olumsuz etkilenmişti.