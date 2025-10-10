7,4 büyüklüğündeki deprem anları kameralara böyle yansıdı!
Filipinler’in Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerin 58 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi. Ülkenin doğu ve güney kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı. Deprem anında yaşananlar an be an cep telefonu kameralarına yansıdı. İşte deprem anına ilişkin o görüntüler...
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nden (USGS) yapılan açıklamaya göre, deprem Mindanao Adası’nın doğu kıyısı açıklarında, yerin 58,1 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 7,4 olarak ölçüldü.
Sarsıntı, çevre illerde ve komşu adalarda da geniş bir alanda hissedildi. Deprem anına ilişkin görüntüler cep telefonlarıyla kaydedildi.
Tsunami uyarısı verildi
Depremin ardından, Filipinler doğu ve güney kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı. Yetkililer, vatandaşlardan kıyı bölgelerini terk etmelerini ve yüksek kesimlere yönelmelerini istedi.
İlk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi. Ancak USGS ve Filipinler Sismoloji Kurumu (PHIVOLCS), artçı sarsıntı riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.
Geçmişte yaşanan yıkıcı depremler
Filipinler, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor.
Ülkede 30 Eylül’de Palompon bölgesinin batı açıklarında meydana gelen depremde 72 kişi hayatını kaybetmiş, 47 binden fazla kişi olumsuz etkilenmişti.