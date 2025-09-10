Google Haberler

ABD, UFO görüntülerini yayımladı: Halkın bunları görmesi gerek

ABD Kongresi’nde dün düzenlenen "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler" konulu oturumda gösterilen videoda, 30 Ekim 2024 tarihinde Yemen açıklarında ABD ordusuna ait bir Hellfire füzesinin, UFO olarak tanımlanan cisme çarptığı anlar yer aldı.

ABD Kongresi’nde dün ilk kez "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler" (UAP) konulu oturum düzenlendi. Temsilciler Meclisi Hükümet Denetim Alt Komitesi’nde düzenlenen oturuma başkanlık yapan Anna Paulina Luna, oturumun amacının ABD hükümetinin halkına karşı "şeffaf olması" olduğunu belirtti.

Daha önce hiç görülmemiş bir video

Oturum sırasında Cumhuriyetçi Temsilci Eric Burlison tarafından daha önce hiç görülmemiş bir video gösterildi. Burlison’un MQ-9 Reaper insansız hava aracı tarafından çekildiğini belirttiği videoda, 30 Ekim 2024 tarihinde Yemen açıklarında ABD ordusuna ait bir Hellfire füzesinin, UFO olarak tanımlanan cisme çarptığı anlar yer aldı.

Burlison konuşmasında, "Size açıklamayacağım, ne olduğunu kendiniz göreceksiniz. Bu, görüntünün uzaklaştırılmış hali, hala hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Yoluna devam ediyor, sanki enkazı da beraberinde götürüyor gibi görünüyor" dedi.

"Erişimimiz engelleniyor"

Videodaki nesnenin ne olduğuna dair bir spekülasyonda bulunmayacağını söyleyen Burlison, "Bu tür bilgilere neden sürekli olarak erişimimiz engelleniyor" şeklinde konuştu.

UAP gazetecisi George Knapp görüntülere ilişkin yaptığı konuşmada, "Halkın bunları görmesi gerek, neden göremediğimizi ben de bilmiyorum. O UFO’ya çarpan Hellfire füzesi. Ama sadece çarpıyor ve sekip geri dönüyor. UFO ise yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Pentagon açıklama yapmadı

ABD’li haber kanalı ABC News’in haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir yetkili açıklamasında, "Bu konuda size sunabileceğimiz hiçbir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
İsrail, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu
İsrail, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu
İsveç Sağlık Bakanı basın toplantısında bayıldı
İsveç Sağlık Bakanı basın toplantısında bayıldı
Sosyal medya krizi Nepal'i karıştırdı: Ekonomi Bakanı'nı yerlerde sürükleyip nehre attılar!
Ekonomi Bakanı'nı yerlerde sürükleyip nehre attılar!
Kocaeli’de bombalı saldırının altından 3 milyonluk haraç çıktı
Kocaeli’de bombalı saldırının altından 3 milyonluk haraç çıktı
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanan Gürsel Tekin'den video mesaj
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanan Gürsel Tekin'den video mesaj
Gaziantep’te bozulmuş etleri kıyma yapan bir işletme kapatıldı
Gaziantep’te bozulmuş etleri kıyma yapan bir işletme kapatıldı
Ankara'da pes dedirten görüntü: Elektrikli valiz ile trafiğe çıkan şahıs sosyal medyada gündem oldu
Ankara'da pes dedirten görüntü: Elektrikli valiz ile trafiğe çıkan şahıs sosyal medyada gündem oldu
Ali Sabancı son dönemde okuduğu kitapları paylaştı!
Ali Sabancı son dönemde okuduğu kitapları paylaştı!
Çin'de Zafer Günü töreni: Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit düzenlendi
Çin'de Zafer Günü töreni: Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit düzenlendi
Bursa'daki yangında can pazarı! Kahraman anneanne torununu ve kendini balkondan atarak kurtardı | VİDEO
Bursa'daki yangında can pazarı! Kahraman anneanne torununu ve kendini balkondan atarak kurtardı
TEKNOFEST Mavi Vatan’da son gün heyecanı
TEKNOFEST Mavi Vatan’da son gün heyecanı
5 katlı binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada
5 katlı binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada