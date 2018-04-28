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Abdullah Gül'den adaylık açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gül, "Temel Bey'in girişimleri sonucunda geniş bir mutabakat olmadığı ortaya çıkmıştır. Adaylığım söz konusu değildir" dedi.
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