Adana'da 160 desibeli aşan minibüs! Kulakları dans etti, hava yastığı patladı...
Adana'da iki arkadaşın bir minibüse kurduğu ses sistemi, 160 desibeli aşarak dikkat çekti. Deneme sırasında sesin gücüyle kulakları hareket eden, yüz kasları titreşen kişi görenleri şaşkına çevirdi. Sistemin basınçla aracın hava yastığını patlattığı belirtildi. Projeyi geliştiren Fatih Demiryürek ve Mustafa Oruç, aracın henüz yüzde 60 oranında tamamlandığını belirtirken "Yüzde 100'e ulaştığımızda çok daha farklı ve etkileyici sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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