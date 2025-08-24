Adana'da kızını bıçakla kovalayan anne tutuklandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 10 yaşındaki kızını sokak ortasında bıçakla kovaladığı öne sürülen anne Ayşegül Y. tutuklandı. Olayın, annenin eski eşiyle yaşadığı telefon tartışmasının ardından kızının halasına gitmek istemesiyle başladığı belirtildi. Panikle dışarı çıktığını ve elinde bıçak bulunduğunu fark etmediğini söyleyen anne, amacının kızına zarar vermek değil, onu korumak olduğunu savundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, küçük kız koruma altına alındı.
