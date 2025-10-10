Adliye önünde dehşet anları! Otomobilini yakınlarının üzerine sürdü: 4 kişi yaralandı

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Adliye Ek Binası önünde meydana geldi. Mahkeme çıkışında iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından gruplar birbirinden ayrıldı ancak kısa süre sonra olay yeniden alevlendi.

Aracını yakınlarının üzerine sürdü

İddiaya göre, taraflardan E.F., aracına zarar verilmesi üzerine sorumluları aramaya başladı.

E.F., adliye önünde aracına zarar verdiğini düşündüğü 3 kişiyi görünce, aracını hızla onların üzerine sürdü.

Son anda kaldırıma kaçarak kurtulan kişiler, aracın bir sitenin istinat duvarına çarpmasıyla şoke oldu.

O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltında

Kazanın ardından E.F. ile R.U., V.M. ve Y.M. arasında yeniden kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada hafif yaralanan 4 kişi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak E.F. ve Y.M. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.