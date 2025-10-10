Google Haberler

Adliye önünde dehşet anları! Otomobilini yakınlarının üzerine sürdü: 4 kişi yaralandı

Bilecik’te adliye çıkışı tartıştığı yakınlarının üzerine otomobilini süren bir kişi, istinat duvarına çarparak durdu. Olayda 4 kişi yaralandı, iki kişi gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Adliye Ek Binası önünde meydana geldi. Mahkeme çıkışında iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından gruplar birbirinden ayrıldı ancak kısa süre sonra olay yeniden alevlendi.

Aracını yakınlarının üzerine sürdü

İddiaya göre, taraflardan E.F., aracına zarar verilmesi üzerine sorumluları aramaya başladı.

E.F., adliye önünde aracına zarar verdiğini düşündüğü 3 kişiyi görünce, aracını hızla onların üzerine sürdü.

Son anda kaldırıma kaçarak kurtulan kişiler, aracın bir sitenin istinat duvarına çarpmasıyla şoke oldu.

O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltında

Kazanın ardından E.F. ile R.U., V.M. ve Y.M. arasında yeniden kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada hafif yaralanan 4 kişi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak E.F. ve Y.M. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Popüler Videolar
Video Haberler
Mudanya’da faciaya dönüşen yangın kamerada: 170 küçükbaş hayvan küle dönerek telef oldu
Mudanya’da faciaya dönüşen yangın: 170 küçükbaş hayvan küle döndü
7,4 büyüklüğündeki deprem anları kameralara böyle yansıdı!
7,4 büyüklüğündeki deprem anları kameralara böyle yansıdı!
Pişkin hırsız girdiği markette alem yaptı
Pişkin hırsız girdiği markette alem yaptı
Tuzla Tersanesi'nde facia: Gemi yan yattı, 1 işçi hayatını kaybetti
Tuzla Tersanesi'nde facia: Gemi yan yattı, 1 işçi hayatını kaybetti
Cam kapıya çarpan kadın yere savruldu
Cam kapıya çarpan kadın yere savruldu
Tescilli Kuytucak narında hasat başladı
Tescilli Kuytucak narında hasat başladı
Diyetle geçirmeye çalıştı, 5 kiloluk kist çıktı
Diyetle geçirmeye çalıştı, 5 kiloluk kist çıktı
Başkentte 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi
Başkentte 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi
Everest Dağı mezarı oldu
Everest Dağı mezarı oldu
Cenazeler karışınca mezar açıldı
Cenazeler karışınca mezar açıldı
At arabasıyla 4 bin 800 kilometre
At arabasıyla 4 bin 800 kilometre
İstanbul Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı
İstanbul Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı