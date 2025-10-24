Akıllara durgunluk veren kaza! Motosiklet otobüse çarptı, 25 kişi öldü

Hindistan’ın güneyindeki Andhra Pradesh eyaletinde meydana gelen kaza, ülkenin en ölümcül trafik facialarından biri olarak kayıtlara geçti.

Bengaluru ile Haydarabad arasında seyir halindeki bir motosiklet, Kurnool bölgesi yakınlarında içinde 44 kişinin bulunduğu yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın ardından otobüsün yakıt deposundan sızan benzin kısa sürede tutuştu ve araç bir anda alev topuna döndü.

25 kişi hayatını kaybetti

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ilk belirlemelere göre motosiklet sürücüsü dahil 25 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kazanın gece saatlerinde yaşandığını ve yolcuların çoğunun uyku halinde olduğunu belirten bir yetkili, “Alevler birkaç dakika içinde yayıldı, birçok yolcu içeride mahsur kaldı. Bazıları camları kırarak kaçmayı başardı, ancak çoğu yardım gelene kadar yanarak can verdi” açıklamasını yaptı.

Kıvılcım yakıt deposunu patlattı

Kazaya ilişkin ilk incelemelerde, motosikletin yüksek hızla otobüse çarpıp yakıt deposuna kıvılcım sıçrattığı, ardından yangının birkaç saniye içinde tüm aracı sardığı tespit edildi.

Yetkili, “Duman yayılmaya başlayınca şoför otobüsü durdurdu ve yangını söndürmeye çalıştı, ancak yangın o kadar hızlı yayıldı ki kontrol altına alınamadı” ifadelerini kullandı.

Hindistan trafik kazalarında dünya zirvesinde

Hindistan, her yıl yaşanan trafik kazalarıyla dünyanın en yüksek kaza oranlarına sahip ülkelerinden biri.

Resmî verilere göre ülkede sadece geçen yıl yaklaşık 180 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

Uzmanlar, kazaların büyük çoğunluğunun aşırı hız, bakımsız araçlar ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle yaşandığını belirtiyor.