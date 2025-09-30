Google Haberler

Aksaray'dan acı haber: 2 asker şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti

Aksaray'da otoyolda jandarma aracına minibüsün çarpması sonucu 2 askeri personel şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara Niğde Otoyolu Aksaray'ın Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Yol kenarında duran Mobil Otoyol Jandarma Karakolu minibüsüne yoldan gelen başka bir minibüs arkadan çarptı.

2 jandarma şehit oldu
Kazada otoyol jandarma aracında bulunan 2 askeri personel şehit olurken diğer minibüste de 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan askerler ve vatandaşlar ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Bursa’da ilginç olay: Yolcularla tartışan şoför küstü, otobüsü bırakıp indi
Bursa’da ilginç olay: Yolcularla tartışan şoför küstü, otobüsü bırakıp indi
Sular çekildi, adacıklar ortaya çıktı! Atatürk Barajı’nda Maldivleri andıran görüntüler
Sular çekildi, adacıklar ortaya çıktı! Atatürk Barajı’nda Maldivleri andıran görüntüler
Hamsi avı denize için açıldılar, 300 kg patlayıcı ile dolu insansız deniz aracı ile döndüler
Hamsi avı denize için açıldılar, 300 kg patlayıcı ile dolu insansız deniz aracı ile döndüler
Sonbahar renkleriyle buluşan kuzey ışıkları renk cümbüşüne sahne oldu
Sonbahar renkleriyle buluşan kuzey ışıkları renk cümbüşüne sahne oldu
Güllü'nün ölümüne ilişkin kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüne ilişkin kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı
İstanbul’da sağanak yağış: Sabiha Gökçen’de yolcular zor anlar yaşadı
İstanbul’da sağanak yağış: Sabiha Gökçen’de yolcular zor anlar yaşadı
Sivas'ta termik santralde yangın
Sivas'ta termik santralde yangın
Bursa’da küle dönen ormanlık bölge havadan görüntülendi
Bursa’da küle dönen ormanlık bölge havadan görüntülendi
Ünlü şarkıcı Güllü’ye gözyaşlarıyla veda: Kızının feryadı yürekleri dağladı!
Ünlü şarkıcı Güllü’ye gözyaşlarıyla veda: Kızının feryadı yürekleri dağladı!
Çavuşçu Gölü kurudu, çatlamış toprağa dönüştü
Çavuşçu Gölü kurudu, çatlamış toprağa dönüştü
Kaçak yapı denetiminde birbirlerine girdiler
Kaçak yapı denetiminde birbirlerine girdiler
Çatıda çay demlerken kazan patladı
Çatıda çay demlerken kazan patladı