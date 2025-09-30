Aksaray'dan acı haber: 2 asker şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti
Aksaray'da otoyolda jandarma aracına minibüsün çarpması sonucu 2 askeri personel şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti.
Kaza, Ankara Niğde Otoyolu Aksaray'ın Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi.
Yol kenarında duran Mobil Otoyol Jandarma Karakolu minibüsüne yoldan gelen başka bir minibüs arkadan çarptı.
2 jandarma şehit oldu
Kazada otoyol jandarma aracında bulunan 2 askeri personel şehit olurken diğer minibüste de 1 kişi hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan askerler ve vatandaşlar ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA