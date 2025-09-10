Google Haberler

Aktivist Charlie Kirk silahlı saldırıda hayatını kaybetti: Dehşet görüntüler kamerada

ABD’nin Utah eyaletindeki Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte, Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen aktivist Charlie Kirk’e silahlı saldırı düzenlendi. Kirk saldırıda hayatını kaybetti, olay anı kameralara yansıdı. Saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Kirk, açık alanda konuşma yaptığı esnada, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu. Kirk’e düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

ABD'deki üniversite kampüslerindeki öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Yakındaki bir binadan ateş açıldı

Üniversite, "Yakındaki bir binadan ateş açıldı ve bir şüpheli gözaltına alındı" dedi. Saldırının ardından Utah Valley Üniversitesi kapatılırken, dersler bir sonraki duyuruya kadar iptal edildi. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki Kirk’ün sağlık durumu henüz bilinmiyor.ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, FBI ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu ajanlarının olay yerinde olduğunu bildirdi.

Ajanlarımız olay yerine hızla ulaşacak

FBI Direktörü Kash Patel, "Utah Valley Üniversitesi'nde Charlie Kirk'ün karıştığı trajik silahlı saldırı olayını yakından takip ediyoruz. Charlie ve olaydan etkilenen herkesin yanındayız. Ajanlarımız olay yerine hızla ulaşacak ve FBI, devam eden müdahale ve soruşturmaya tam destek verecektir" dedi.

Gençlerin Trump'a verdiği desteği artırmada kilit rol oynadı

Üniversite kampüslerinde muhafazakar gençleri harekete geçiren önde gelen bir sivil toplum kuruluşu olan Turning Point USA'nın kurucu ortağı olan Kirk, seçim döneminde gençlerin Trump'a verdiği desteği artırmada kilit rol oynadı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Kirk, ülke çapında üniversite kampüslerinde düzenlediği etkinliklerde genellikle büyük kalabalıklara hitap ediyor.

Trump, saldırıya tepki gösterdi

Öte yandan Başkan Donald Trump, Charlie Kirk'in vurulduğu haberini doğrularken, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada olaya tepki gösterdi.

Trump, "Hepimiz vurulan Charlie Kirk için dua etmeliyiz. Tepeden tırnağa harika bir adamdı. Tanrı onu korusun." diye yazdı.

FBI Direktörü Kash Patel de, X'e yazdığı mesajda, "Dualarımız Charlie, sevdikleri ve etkilenen herkesle birlikte" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump destekçisi aktivist için "dua ettiğini" belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
