Ankara'da pes dedirten görüntü: Elektrikli valiz ile trafiğe çıkan şahıs sosyal medyada gündem oldu

Ankara’da trafikte kameralara yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Altındağ ilçesi Samsun Yolu üzerinde bir kişinin, elektrikli valize binerek yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde, trafiğin yoğun olduğu bölgede elektrikli valizle ilerleyen kişinin hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attığı görüldü. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan video, vatandaşların tepkisine neden oldu.