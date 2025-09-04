Ankara'da pes dedirten görüntü: Elektrikli valiz ile trafiğe çıkan şahıs sosyal medyada gündem oldu
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi, elektrikli valizle Samsun Yolu üzerinde yolculuk yaptı. Trafiği tehlikeye atan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ankara’da trafikte kameralara yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Altındağ ilçesi Samsun Yolu üzerinde bir kişinin, elektrikli valize binerek yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Görüntülerde, trafiğin yoğun olduğu bölgede elektrikli valizle ilerleyen kişinin hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attığı görüldü. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan video, vatandaşların tepkisine neden oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA