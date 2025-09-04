Google Haberler

Ankara'da pes dedirten görüntü: Elektrikli valiz ile trafiğe çıkan şahıs sosyal medyada gündem oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi, elektrikli valizle Samsun Yolu üzerinde yolculuk yaptı. Trafiği tehlikeye atan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara’da trafikte kameralara yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Altındağ ilçesi Samsun Yolu üzerinde bir kişinin, elektrikli valize binerek yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde, trafiğin yoğun olduğu bölgede elektrikli valizle ilerleyen kişinin hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attığı görüldü. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan video, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Ali Sabancı son dönemde okuduğu kitapları paylaştı!
Ali Sabancı son dönemde okuduğu kitapları paylaştı!
Çin'de Zafer Günü töreni: Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit düzenlendi
Çin'de Zafer Günü töreni: Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit düzenlendi
Bursa'daki yangında can pazarı! Kahraman anneanne torununu ve kendini balkondan atarak kurtardı | VİDEO
Bursa'daki yangında can pazarı! Kahraman anneanne torununu ve kendini balkondan atarak kurtardı | VİDEO
TEKNOFEST Mavi Vatan’da son gün heyecanı
TEKNOFEST Mavi Vatan’da son gün heyecanı
5 katlı binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada
5 katlı binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy paylaştı: Atatürk’ün bu görüntülerini ilk kez izleyeceksiniz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy paylaştı: Atatürk’ün bu görüntülerini ilk kez izleyeceksiniz
Pendik’te kuryeyi çekici ile aracının arasına sıkıştırarak ezen sanık hakim karşısında
Pendik’te kuryeyi çekici ile aracının arasına sıkıştırarak ezen sanık hakim karşısında
İkinci kaptan yetişemedi! Samsun'da 2 kişinin öldüğü kazada şoförün fenalaştığı anlar kamerada
İkinci kaptan yetişemedi! Samsun'da 2 kişinin öldüğü kazada şoförün fenalaştığı anlar kamerada
Polonya'da korkunç kaza! F-16 uçağı herkesin gözü önünde yere çakıldı
Polonya'da korkunç kaza! F-16 uçağı herkesin gözü önünde yere çakıldı
Arjantin Devlet Başkanı Milei’ye linç girişimi
Arjantin Devlet Başkanı Milei’ye linç girişimi
Hakan Çakır cinayetinde güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Hakan Çakır cinayetinde güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Feribotta intihar girişimi! Denize atlayan kadın yolcuya ait o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Feribotta intihar girişimi! Denize atlayan kadın yolcuya ait o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı