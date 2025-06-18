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  4. Antalya'da bir vatandaş, flyboard ile havalanarak teknedeki yangını söndürdü

Antalya'da bir vatandaş, flyboard ile havalanarak teknedeki yangını söndürdü

Antalya'nın kıyılarında, bir vatandaşın flyboard kullanarak yanan bir tekneye su püskürterek yangına müdahale ettiği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Antalya Körfezi'nde seyir halindeyken alevler içinde kalan bir tekneye, çevredeki su sporları görevlileri jet ski ve flyboard kullanarak müdahale etti.

Flyboard kullanıcısı, denizden yüksek hızla yükselerek teknenin üzerine su püskürterek alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

Yakınlardaki jet ski kullanıcıları da aynı şekilde su püskürterek yangının büyümesini engellemeye yönelik çaba gösterdi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, diğer teknelere sıçramadan söndürüldü.

 

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