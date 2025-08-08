Antalya’da şoke eden anlar: Saldırgan at, babasının kucağından ısırarak aldığı çocuğu metrelerce fırlattı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan olayda, yol kenarındaki ağılda bulunan atı sevmek isteyen 3 yaşındaki çocuk, beklenmedik bir şekilde atın saldırısına uğradı. At, küçük Omar’ı babasının kucağından ısırarak metrelerce havaya fırlattı. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlar, izleyenleri dehşete düşürdü.

Gezinti kabusa döndü

Yaklaşık 10 yıldır Antalya’da yaşayan yabancı uyruklu Muhammed El Kassum, eşi ve oğlu Omar ile birlikte motosikletle gezintiye çıktı. Molla Yusuf Mahallesi’nde yol kenarındaki çitlerle çevrili ağılda bulunan atı gören baba, oğlunun hayvan sevgisini bildiği için durarak ona atı sevdirmek istedi.

Kameraya yansıyan saldırı

Önce kendisi ata yeşillik veren baba, ardından oğluna da bir parça uzattı. Bu sırada annesi cep telefonuyla o anları kayda aldı. Yere düşen yeşilliği yiyen at, aniden doğrularak Omar’ı babasının kucağından sağ koltuk altından ısırdı ve 3-3,5 metre havaya fırlattı. Panik içinde bağıran anne ve babanın yardımıyla çocuk hemen kurtarıldı.

112 Acil’e yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan küçük çocuğu hastaneye kaldırdı. Vücudunda ısırık ve ezikler bulunan Omar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba: Artık hayvanlardan korkuyor

Olayın şokunu yaşayan baba Muhammed El Kassum, “Ata yeşillik verirken bir anda ısırdı ve 3-3,5 metre havaya fırlattı. Önceden hayvanları çok seviyordu, şimdi korkuyor” dedi. Atın sahibi hakkında şikâyetçi olmayan aile, yaşananların görüntüsünü sağlık çalışanlarıyla da paylaştı.

Uyarı yazısı dikkat çekti

Atın bulunduğu alanın yakınındaki ağaca asılı “Ata yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır. Isırır” yazısı ise olayın ardından dikkatleri çekti.