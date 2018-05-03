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Bahçeli'den '100 bin imza' için FETÖ uyarısı

MHP lideri Bahçeli, 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Bu 100 bin kişinin içinde eğer FETÖ desteği ile bir aday yapılacaksa o zaman FETÖ’nün seçmen ve siyasi ayağının hangi aday üzerinde yoğunlaştığı görülebilir" dedi.
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