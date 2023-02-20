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Bakan Süleyman Soylu: Müstakil bir deprem oldu; 3 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6,4'lük depremde üç kişinin yaşamını yitirdiğini ve 213 kişinin yaralandığını söyledi. Soylu bu depremlerim artçı değil müstakil depremler olduğunu vurguladı. 

Haber Merkezi
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Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Müstakil bir deprem oldu. Alanın taraması neticesinde 1'i Antakya, 1'i Defne, 1'i Samandağ olmak üzere 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik.

213 kişi yaralandı. Şu anada kadar 42 ihbar geldi. 39 ihbarda herhangi bir durum söz konusu değil. Ufak müdahalelerle enkazlardan çıkarıldı. Antakya'da Fayın bir bölümünün daha kırıldığını değerlendirilmesi var.

Şu anda diğer ihbarlara da tüm hızıyla beraber arama kurtarma ekiplerimiz gitmeye çalışıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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